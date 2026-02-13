Рассекречены сроки дебюта внедорожника повышенной комфортности от Tank

Tank презентует широкой общественности новый габаритный внедорожник, который сможет похвастать повышенным уровнем комфортности, в 2026 году. Автомобиль по большей части рассчитан на поездки в городской черте.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». Наши коллеги предполагают, что в основу вышеупомянутого китайского «проходимца» ляжет модульная архитектура GWM One. Ее главная «фишка» состоит в совместимости с пятью вариантами силовых установок.

По словам генерального директор Tank Гу Юкуна, дебют «поднебесной» модели на родине пройдет весной, а если говорить конкретнее, то в марте. Возможно, со временем новинку привезут и на российский рынок, ведь бренд представлен у нас официально.

Кстати, не так давно папарацци выследили автомобиль на тестах в Китае, но плотный камуфляж не позволил разглядеть детали — за исключением лидара и места для крепления запасного колеса на двери багажника.

Согласно предварительным данным, за движение будет отвечать бензоэлектрическая система Hi4, куда войдет двухлитровый ДВС. Задний электромотор должен выдавать 367 л.с. Предусмотрены четырехступенчатая гибридная трансмиссия и батарея емкостью 80 кВт·ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Tank 700 получил в России свежие цифровые сервисы и обновление «по воздуху».