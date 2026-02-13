Эксперт Иванов: запрет поставок BMW из КНР приведет к подорожанию авто в России

В четверг, 12 февраля, стало известно о том, что штаб-квартира BMW поручила своему китайскому подразделению разобраться с поставками автомобилей в Россию — пресекать всеми возможными способами альтернативный экспорт. И чего же в этой связи ждать? На вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов напомнил, что BMW является одним из самых востребованных брендов в сегменте параллельного и «серого» импорта в нашей стране. А потому, если китайский офис марки действительно возьмется за российские поставки, количество машин ощутимо сократится, что, в свою очередь, приведет к повышению их стоимости.

Отвечая на вопрос, почему в BMW обратили внимание на проблему только сейчас — спустя четыре года после того, как баварцы свернули деятельность в нашей стране — эксперт сказал, что причина может быть именно в высокой популярности. По результатам 2025-го в России реализовали более 16 тысяч новеньких «баварцев», что аж на 42% больше, чем в 2024-м.

Впрочем, не исключено, что инициатива исходит вовсе не от руководства BMW, а, например, от властей — Германии или Евросоюза. Или все же от «баварцев», но с другой целью — не для того, чтобы в самом деле перекрыть поставки (ведь, как ни крути, они автопроизводителю выгодны), а чтобы обезопасить себя любимых. В случае если кто-то обвинит концерн в сотрудничестве с Россией, пусть и таком хитром, руководство компании сможет спокойно отмахнуться, напомнив, что в начале 2026-го выпустило распоряжение для китайского офиса.

Добавим, что в последний полный год своего официального присутствия в нашей стране, то есть в 2021-м, BMW реализовала 46 106 новых автомобилей. В 2022-м — когда началась СВО, и баварцы ушли с отечественного рынка — продажи сократились до 10 826 машин. В 2023-м покупателям передали чуть меньше — 9021 легковушку. А в 2024-м объемы подросли на 30,3% до 11 755 единиц.