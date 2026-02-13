Дилеры объяснили, почему российский авторынок просел в январе 2026 года

В начале наступившего года в нашей стране удалось реализовать 80,6 тыс. новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го, продажи упали на 9,5%. Одной из ключевых причин произошедшего можно назвать существенное ограничение льготных программ.

Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал директор по продажам новых автомобилей компании Major Дмитрий Паршенцев. По его словам, сокращение списка моделей, которые можно было приобрести по госпрограмме льготного автокредитования, лишило россиян важного стимула для покупки. Ситуацию с финансированием эксперт назвал неблагоприятной и из-за ужесточения проверок потенциальных клиентов со стороны банков, а также высоких кредитных ставок.

Автопродажи января были низкими, поскольку сработал фактор «вымытого» спроса будущего периода, считает директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он пояснил, что в последнем квартале 2025-го наши сограждане активно покупали машины перед увеличением НДС и введением иной схемы расчета утильсбора. Часть приобретенных авто могла как раз найти новых владельцев уже в 2026 году.