Европейская автомобильная промышленность находится на такой стадии доходности, что «бабки» ей просто не нужны. Несмотря на россказни российской пропаганды, дела у так называемой большой немецкой тройки уже не идут, а бегут в гору. В частности, повторим, баварский автостроитель указал своему китайскому подразделению «категорически возражать против любого экспорта автомобилей в Россию», сообщает краснознаменный листок демократии и свободословия Reuters.
Нет сомнений, что «поднебесный» офис компании, одно из немногочисленных прибыльных подразделений германской корпорации, немедленно перекроет все входы и выходы, а также начнет проверять каждого клиента, что пришел в салон за новой или подержанной машиной. Более того, наверняка возьмутся за личный обзвон всех продавцов «вторички», чтобы ни капли автомобильной роскоши не утекло за Амур.
Тем временем, в КНР прошедший 2025-й год закончился тоже не так, чтобы блестяще: авторынок показал далекий от ожиданий результат, а сами автоконцерны прославились разве что междоусобными войнами, ценовыми битвами и производством новых способов заработать где, и на чем угодно.
В том числе, настолько откровенно гнали автомобильный трафик в Россию, что уже КПК стукнуло кулаком по конторке и запретила «толкать через границу» новые машины под видом «вторички».
Теперь в Китае автомобиль считается подержанным, если полгода пробыл у первого владельца. На этом фоне предложение центрального немецкого офиса выглядит особенно актуальным и сбалансированным. Не хватило только требований выставить постовых с биноклями, чтобы отслеживали грузовики с машинами на российско-китайской границе: на всех ее 4209 км.
Верится в послушность китайцев, от которых Старый Свет с каждым днем все более зависим, честно говоря, слабо. Да, большинство новых BMW в Россию в 2025-м году действительно прибыли из КНР, несмотря на все запреты и санкции. Знали об этом немцы? Конечно, знали. Вставляли палки в колеса? Палки — вряд ли, разве что гневные пресс-релизы. И только на немецком, чтобы китайцы случайно не прочитали. Будут ли изменения в 2026-м году? Нет, не будут
Китайцы любят и умеют зарабатывать, так что спрос в очередной раз породит предложение, а новенькие BMW приедут в нужном количестве и требуемой комплектации, только дайте знать. Ну и оплатите, естественно. И в ФРГ это прекрасно понимают: в конце своей гневной речи бравые баварцы мелким шрифтом указали, что если машины с пропеллером на капоте в Россию все же просочатся, то это, дословно, произойдет вне их сферы влияния и, прочувствуйте нерв момента, прямо против их воли. После, полагаю, указали и счет для сбора пожертвований. На всякий случай.