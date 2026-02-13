Оценив неплохие в целом успехи по реализации собственных автомобилей в России — 18 000 новых машин за 2025 год — концерн BMW дал указание своему китайскому подразделению перестать уже хамски себя вести и зарабатывать деньги в казну немецкого автобренда, продавая новые машины в Россию: деньги, мол, и так девать некуда, вилами ворошат, чтобы не прели, а они, понимаешь, новые принесли! Как китайцы отреагируют на отлуп центрального офиса, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Европейская автомобильная промышленность находится на такой стадии доходности, что «бабки» ей просто не нужны. Несмотря на россказни российской пропаганды, дела у так называемой большой немецкой тройки уже не идут, а бегут в гору. В частности, повторим, баварский автостроитель указал своему китайскому подразделению «категорически возражать против любого экспорта автомобилей в Россию», сообщает краснознаменный листок демократии и свободословия Reuters.

Нет сомнений, что «поднебесный» офис компании, одно из немногочисленных прибыльных подразделений германской корпорации, немедленно перекроет все входы и выходы, а также начнет проверять каждого клиента, что пришел в салон за новой или подержанной машиной. Более того, наверняка возьмутся за личный обзвон всех продавцов «вторички», чтобы ни капли автомобильной роскоши не утекло за Амур.

Тем временем, в КНР прошедший 2025-й год закончился тоже не так, чтобы блестяще: авторынок показал далекий от ожиданий результат, а сами автоконцерны прославились разве что междоусобными войнами, ценовыми битвами и производством новых способов заработать где, и на чем угодно.

Фото Jan Woitas/globallookpress.com

В том числе, настолько откровенно гнали автомобильный трафик в Россию, что уже КПК стукнуло кулаком по конторке и запретила «толкать через границу» новые машины под видом «вторички».

Теперь в Китае автомобиль считается подержанным, если полгода пробыл у первого владельца. На этом фоне предложение центрального немецкого офиса выглядит особенно актуальным и сбалансированным. Не хватило только требований выставить постовых с биноклями, чтобы отслеживали грузовики с машинами на российско-китайской границе: на всех ее 4209 км.

Верится в послушность китайцев, от которых Старый Свет с каждым днем все более зависим, честно говоря, слабо. Да, большинство новых BMW в Россию в 2025-м году действительно прибыли из КНР, несмотря на все запреты и санкции. Знали об этом немцы? Конечно, знали. Вставляли палки в колеса? Палки — вряд ли, разве что гневные пресс-релизы. И только на немецком, чтобы китайцы случайно не прочитали. Будут ли изменения в 2026-м году? Нет, не будут

Китайцы любят и умеют зарабатывать, так что спрос в очередной раз породит предложение, а новенькие BMW приедут в нужном количестве и требуемой комплектации, только дайте знать. Ну и оплатите, естественно. И в ФРГ это прекрасно понимают: в конце своей гневной речи бравые баварцы мелким шрифтом указали, что если машины с пропеллером на капоте в Россию все же просочатся, то это, дословно, произойдет вне их сферы влияния и, прочувствуйте нерв момента, прямо против их воли. После, полагаю, указали и счет для сбора пожертвований. На всякий случай.