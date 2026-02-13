В России официально стартовали продажи обновленного Haval H9

В ходе обновления Haval H9 получил более утилитарный экстерьер и расширенные цифровые возможности, в цветовую палитру добавился серый оттенок «Атласный Селенит». Диапазон цен составляет 4 699 000 — 5 199 000 рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», рестайлинговый Haval H9 обзавелся радиаторной решеткой с минималистичной серой отделкой и расширителями колесных арок из неокрашенного пластика. В салоне нынче доступна черная отделка потолка в сочетании с прочим оформлением в тех же тонах.

Теперь отпирание внешнего багажного бокса на пятой двери не требует лишних манипуляций с брелоком дистанционного управления. Кроме пары смарт-ключей к «рамнику» прилагается третий, снабженный механическим «жалом». С его помощью пользоваться упомянутым боксом должно быть удобнее, уже не говоря про запирание и открытие дверей.

В базовом исполнении «девятка» обзавелась встроенной платформой онлайн-сервисов «Яндекс Авто». Бортовую электронику научили обновляться «по воздуху», поэтому нет нужды ехать к официальному дилеру при наличии стабильного интернет-соединения. Еще китайские производители добавили голосовой ассистент, знающий 800 команд. В итоге полторы сотни функций автомобиля, например, настройку климат-контроля, можно задействовать без использования рук.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал все плюсы и минусы дореформенного Haval H9, опубликовав подробности в своем тест-драйве.