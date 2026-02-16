В России выросли цены на новые автомобили трех брендов

С 1 по 15 февраля в нашей стране подорожали новые легковые автомобили трех производителей, официально представленных в России. Речь идет о двух китайских и одной белорусской марке.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные мониторинга ресурса «Цена Авто». За обозначенный период стоимость кроссоверов Belgee X70 с полным приводом увеличилась на 0,7% или 20 тыс. рублей. Теперь за «белорусов» стали просить от 2 806 990 до 3 081 990 рублей.

На 100 тыс. «целковых» выросли прайсы кроссоверов Jetour T2 в исполнениях Expedition и Discovery. Речь идет о «китайцах», сошедших с конвейера в прошлом и позапрошлом году. Младшая комплектация оценивается на 2,4% дороже, старшая — на 2,2%, что вылилось в 4 349 000 и 4 549 000 «деревянных». За те же машины 2026 года выпуска придется доплатить еще сотню сверху.

В то же время на 200 тыс. рублей подняли стоимость всей модельной линейки Livan. Кроссовер X3 Pro прибавил в цене 12%, и нынче обойдется минимум в 1 869 900 рублей. На X6 Pro накинули 9,3 — 9,8%, отдавая за 2 244 000 — 2 354 000 «целковых». И, наконец, седан S6 Pro стоит от 2 084 000 до 2 174 000 рублей, или на 10,1 — 10,6% больше, чем прежде.