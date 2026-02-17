Эксперт Иванов предупредил об очередном подорожании новых авто в России

Минпромторг намерен снова изменить схему начисления утильсбора. На этот раз — на «серые» автомобили, которые поставляют в Россию через другие страны ЕАЭС: Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. И если проект поправок примут, то физические лица лишаться возможности оформлять машины по более низким ставкам.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, из-за корректировок схемы начисления утильсбора, которые могут вступить в силу уже 1 апреля, импортные машины ощутимо подорожают. И приводит в качестве примера ввоз через Киргизию: если раньше, по словам эксперта, растаможка стоила 20 тысяч долларов США, то теперь покупатель из России заплатит порядка 40 тысяч.

Аналитики подсчитали, как изменится цена одной из самых популярных «параллельных» моделей — кроссовера Toyota RAV4. Он может прибавить в стоимости сразу 700 000 рублей. И это, как говорит Иванов, «колоссальная разница, которая может стать стоп-фактором, и в таком случае рынок столкнется с сильным и резким изменением стоимости машин». Впрочем, у покупателей есть еще как минимум полтора месяца до введения изменений, и пока прайсы остаются прежними.

Добавим, что корректировки схемы начисления утильсбора на автомобили, которые поставляются через страны ЕАЭС, понадобились Минпромторгу, чтобы пресекать случаи занижения таможенной стоимость машин в документах нечестными импортерами. Хоть это и сулит большие риски для конечного покупателя, выгода, исчисляемая сотнями тысяч рублей, для многих перевешивает, так что всевозможными лазейками автомобилисты активно пользуются.