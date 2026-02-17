В России на 43% рухнуло количество выданных автокредитов

В начале года количество выдачи кредитов на покупку автомобилей в нашей стране снизилось на 43%, если проводить параллель с прошлым месяцем. В январе россияне оформили 59,74 тыс. подобных займов, что стало самым низким результатом за последние три года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Согласно подсчетам экспертов, в годовом выражении число выдач сократилось на 19%. То есть в январе 2025-го население получило 73,74 тыс. автокредитов.

В то же время на 43% упал и объем выдачи аналогичных займов, составив по итогам первого месяца текущего года 90,05 млрд рублей. Если месячные показатели не радуют, то годовые продемонстрировали положительную динамику, но всего на 1%. Доля кредитов, взятых для приобретения новых машин, дошла до 64% от общего количества и до 69% от общего объема.

С начала минувшей осени средний чек автокредита в стране не опускался ниже 1,5 млн рублей. Средний размер займа на свежую «ласточку» дошел до 1,7 млн, в случае поддержанных моделей — до 1,36 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему Центробанк против кредитных продаж новых автомобилей.