Tenet Plus приступил к поиску дилеров в России

Новоиспеченный отечественный бренд Tenet Plus объявил, что приступил к формированию дилерской сети в нашей стране. Как минимум поначалу марка планирует продавать кроссоверы.

Автомобили бренда поставят на конвейер в первом полугодии 2026-го

На официальном сайте компании сообщается, что речь идет о заключении контрактов с партнерами, находящимися в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов, расположившихся от Калининграда до Сочи.

Кандидаты на дилерство должны обладать опытом работы на отечественным авторынке, иметь устойчивое финансовое положение и шоурумы площадью не менее трех сотен квадратных метров. Еще в перечень обязательных условий включено наличие сервисных мощностей и складских помещений.

Напомним, первоначально в модельную линейку Tenet Plus должны войти паркетники с индексами L4, L6 и L8. Судя по всему, они являются копиями моделей китайского бренда Lepas. Предусмотрена сборка на двух заводах, которыми владеет «АГР Холдинг».

