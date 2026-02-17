Tenet Plus приступил к поиску дилеров в России

На официальном сайте компании сообщается, что речь идет о заключении контрактов с партнерами, находящимися в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов, расположившихся от Калининграда до Сочи.
Кандидаты на дилерство должны обладать опытом работы на отечественным авторынке, иметь устойчивое финансовое положение и шоурумы площадью не менее трех сотен квадратных метров. Еще в перечень обязательных условий включено наличие сервисных мощностей и складских помещений.
Напомним, первоначально в модельную линейку Tenet Plus должны войти паркетники с индексами L4, L6 и L8. Судя по всему, они являются копиями моделей китайского бренда Lepas. Предусмотрена сборка на двух заводах, которыми владеет «АГР Холдинг».
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о Tenet Plus и его автомобилях.