Эксперт Степанов перечислил автомобили, которые выгодно привозить из-за рубежа

После повышения утильсбора рынок импортных авто в России не только не сократился, но и нашел новые точки роста. В текущих условиях наиболее привлекательными для ввоза оказались две группы транспортных средств. Прежде всего, это машины с двигателем мощностью до 160 л.с., для которых размер ставки остается минимальным, а также новые легковушки с 2,0-литровыми моторами — в их случае индексация была не столь существенной.

Об этом «Российской газете» рассказал основатель компании по импорту авто Sun Auto Александр Степанов. И добавил, что автомобили мощностью до 160 л.с. — наиболее прагматичный выбор как для частных лиц, так и для автопарков. Через каналы «параллельного» импорта в нашу страну продолжают поступать популярные модели из Китая, а также Toyota Corolla, Honda XR-V, Audi Q3, Audi A3, BMW X1 с мотором 1,5 и Mazda CX-5. Их главными козырями остаются сбалансированное сочетание цены и богатого оснащения, а невысокая ставка утильсбора делает их ввоз особенно рентабельным.

Что касается машин с двухлитровыми двигателями, то для них, как уже было сказано, повышение ставки оказалось достаточно щадящим. Благодаря этому такие модели, как BMW X3, BMW X1, Toyota Highlander и RAV4, сохраняют высокий уровень популярности. Покупатели продолжают активно их заказывать, поскольку на официальном рынке сегодня отсутствуют сопоставимые аналоги. И в этой ситуации даже утильсбор не делает импорт менее оправданным, говорит Степанов.

Особняком стоит премиальный сегмент с автомобилями в возрасте до трех лет. Несмотря на то, что для этой категории утильсбор достиг максимальных значений, оттока клиентов нет. И все по тем же причинам: нет достойной альтернативы. Модели вроде BMW X5 или X7, Mercedes-Benz GLE и GLS, а также Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX стабильно остаются в списке востребованных. Для тех, кто их покупает, дополнительная финансовая нагрузка в виде повышенной ставки утиля, не является препятствием для совершения сделки.

— Таким образом, рынок импорта становится более структурированным: для массового сегмента — это машины до 160 л.с., для семейного и делового класса — двухлитровые модели, а премиальный сегмент до 3 лет продолжит жить независимо от утильсбора из-за полного отсутствия альтернатив внутри страны, — подытожил эксперт.