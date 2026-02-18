Внедорожник Hongqi с четверкой электромоторов заметили на зимних тестах

Брутальный прототип будущего внедорожника Hongqi, которому пророчат гибридную силовую установку с четырьмя электрическими двигателями, выехал на испытания в холодный сезон. Ожидается, что рамная новинка будет ускоряться с места до «сотни» всего за 4 секунды.

«Шпионские» фотографии тестового внедорожника опубликовал ресурс Autohome. «Проходимец» попал в объективы папарацци, будучи защищенным маскировочной пленкой. Несмотря на нее, можно разглядеть рельефный капот, решетку радиатора с фирменной центральной накладкой, а также лидар над ветровым стеклом и обширную линию остекления с дополнительными секциями в районе задних стоек. По сравнению с прошлогодним концептом в целом экстерьер не изменился.

Длина «китайца» должна превысить 5000 мм, а колесная база будет вытянута на 2950 мм. В состав гибридной системы может войти ДВС объемом 2,0 либо 4,0 л. Начало серийного выпуска модели запланировано на сентябрь 2026 года. Возможно, SUV привезут и в Россию, поскольку Hongqi открыто ведет бизнес у нас.

