У россиян ощутимо изменился подход к покупке автомобиля

Об этом сообщает исследовательский центр «Ромир», опираясь на результаты собственного мониторинга. По данным экспертов, 61% покупателей новых легковых машин предпочитали оплачивать их в 2025-м с помощью личных накоплений. В предыдущем году аналогичные показатели были на 4% скромнее.
Вторым по популярности способом расчета за «железного коня» остается кредит в дилерском центре. К такому решению склонны 28% наших соотечественников. Кстати, доля займов, взятых не у «официалов», а в других местах, упала на 3%, составив 11%.
Сейчас россияне все чаще стремятся снизить зависимость от заемных инструментов, подчеркнули аналитики. Они добавили, что дело не в принципиальном отказе от кредитов, а в желании получить более предсказуемые и прозрачные условия приобретения авто.