У россиян ощутимо изменился подход к покупке автомобиля

Сформировался запрос на более прозрачные условия сделок

Судя по итогам прошлого года, в финансовом поведении жителей страны произошел заметный сдвиг, касающийся приобретения новых легковых автомобилей. Большинство граждан страны отдает предпочтение консервативному подходу.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает исследовательский центр «Ромир», опираясь на результаты собственного мониторинга. По данным экспертов, 61% покупателей новых легковых машин предпочитали оплачивать их в 2025-м с помощью личных накоплений. В предыдущем году аналогичные показатели были на 4% скромнее.

Вторым по популярности способом расчета за «железного коня» остается кредит в дилерском центре. К такому решению склонны 28% наших соотечественников. Кстати, доля займов, взятых не у «официалов», а в других местах, упала на 3%, составив 11%.

Сейчас россияне все чаще стремятся снизить зависимость от заемных инструментов, подчеркнули аналитики. Они добавили, что дело не в принципиальном отказе от кредитов, а в желании получить более предсказуемые и прозрачные условия приобретения авто.

