Цены новых автомобилей в России стали одними из самых высоких в мире

Дороже всего в мире новые легковушки стоят в Канаде, где за личный транспорт в среднем просят $62 тыс. Следом идет Великобритания с показателем $61 тыс., тройку лидеров замкнули США благодаря $52 тыс. Затем наступает черед Израиля с $50 тыс. и России, наша планка — более $45 тыс.

Наш рынок вошел в топ-5 на планете

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, стоимость новых легковых машин в нашей стране за последние четыре года взлетела на 46%. Теперь «железные кони» обходятся россиянам вместо 2,4 млн рублей в 3,5 млн.

По мнению эксперта, автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире из-за тарифной политики. При импорте или крупноузловой сборке прайс увеличивается вдвое, хотя структура рынка смещена в сторону достаточно дешевых российских и китайских моделей.

В Канаде и США машины стоят еще дороже, поскольку более половины тамошних рынков занимают крупные внедорожники и пикапы. В Великобритании появлению демократичных прайсов мешает высокая доля люксовых авто и немаленький курс национальной валюты, ситуацию в Израиле осложняют чрезмерно высокие ввозные тарифы.