Цены новых автомобилей в России стали одними из самых высоких в мире

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, стоимость новых легковых машин в нашей стране за последние четыре года взлетела на 46%. Теперь «железные кони» обходятся россиянам вместо 2,4 млн рублей в 3,5 млн.
По мнению эксперта, автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире из-за тарифной политики. При импорте или крупноузловой сборке прайс увеличивается вдвое, хотя структура рынка смещена в сторону достаточно дешевых российских и китайских моделей.
В Канаде и США машины стоят еще дороже, поскольку более половины тамошних рынков занимают крупные внедорожники и пикапы. В Великобритании появлению демократичных прайсов мешает высокая доля люксовых авто и немаленький курс национальной валюты, ситуацию в Израиле осложняют чрезмерно высокие ввозные тарифы.