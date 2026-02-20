Доля кроссоверов и внедорожников в России впервые превысила 70%

Кроссоверы и внедорожники заняли 71,1% от общего объема новых легковых автомобилей, купленных россиянами в прошлом году. Такие цифры считаются рекордными.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на статистику АО «ППК». По словам экспертов, прежние максимальные значения в сегменте SUV были зарегистрированы в 2024-м, тогда речь шла о 67,7%.

Уточняется, что подобные рекорды обновлялись каждый год на протяжении последнего десятилетия. Например, в 2017-м кроссоверам и внедорожникам удалось преодолеть 40-процентную отметку. Через четыре года результат улучшился на 10%, спустя еще пару лет произошел аналогичный рост.

В более раннем периоде, то есть в 2007-м, на SUV в нашей стране приходилось 16,7% пристроенных легковушек или каждая шестая машина. Через год дело дошло до 19,5%, в 2010-м присутствие паркетников и «проходимцев» выросло до 24,3%, а в 2012-м они преодолели 30-процентный барьер.

