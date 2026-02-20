Назван самый популярный «серый» автомобиль в России

В 2025-м среди автомобилей, ввезенных на территорию нашей страны исключительно по «серым» каналам, самым популярным стал китайский кроссовер Lynk & Co 900. Он является детищем Geely и Volvo.

Выводами в своем новостном телеграм-канале поделился ресурс «Китайские автомобили», опираясь на данные по продажам легковых автомобилей в России, опубликованные аналитиками «Автостат Инфо». Уточняется, что «девятисотый» начали привозить в нашу страну только в середине минувшего лета. За второе полугодие 2025-го своих владельцев нашли 2153 таких кроссовера.

Напомним, длина кузова Lynk & Co 900 достигает 5240 мм при ширине 1999 мм и высоте 1800 мм. Расстояние между осями вытянуто на 3160 мм. За движение отвечает силовая гибридная установка, которая способна обеспечивать суммарную отдачу в 720, 734 или 857 л.с., что зависит от варианта исполнения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о флагманских кроссоверах Lynk & Co 900, доехавших до России. Мы познакомились с паркетником еще на шанхайском мотор-шоу.