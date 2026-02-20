Аналитики подсчитали, сколько всего автомобилей зарегистрировано в России

По состоянию на 1 января текущего года в нашей стране насчитывалось 55 млн единиц зарегистрированной автотехники. На долю легковушек пришлось около 86% от общего объема.

Такой статистикой в рамках подготовки очередного отчета поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно выкладкам экспертов, в начале первого месяца 2026-го в национальном автопарке числилось 55,4 млн экземпляров автомобильной техники, поставленной на учет согласно действующему законодательству.

В то же время жители нашей страны получили государственные регистрационные знаки для 47,45 млн легковых автомобилей. На территории России за аналогичный период должным образом было оформлено 4,04 млн легких коммерческих машин или LCV. Кроме того, частью отечественного автопарка являются и 3,57 млн грузовиков.

А самым малочисленным сегментом в РФ на сегодняшний день являются автобусы. В соответствие с действующими правилами, на учете в ГАИ состоит 0,33 млн штук.

