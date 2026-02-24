Новый «китаец» или любая другая «бэушка»: эксперт подсказал, что лучше купить

По итогам 2025 года китайские автопроизводители занимают 51,7% российского рынка новых автомобилей. Но многие наши сограждане до сих пор относятся к «чайнакарам» с недоверием, предпочитая им подержанные машины известных брендов — корейских, японских, европейских.

Он объяснил, кому больше подойдет первый вариант, а кому — второй

Однозначного ответа на вопрос, какой автомобиль лучше приобрести — новый из Китая или подержанный из любой другой страны — эксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» не дал. И подчеркнул, что решение надо принимать, исходя из запросов конкретного покупателя.

Так, для тех, кто хотел бы с помощью машины подчеркнуть свой статус, но готов при этом вкладываться в ремонт, приобретение подержанного автомобиля приличной марки — «зачастую единственный выбор». Хотя и при таких раскладах некоторые предпочитают «китайцев» — условные Li Auto вместо BMW, говорит эксперт.

Для остальных же — кому важно просто перемещаться из пункта «А» и пункт «Б» — больше подойдут именно «чайнакары». Потому что они, как объясняет Ковалев, могут похвастать «прогнозируемой надежностью», длительной гарантией от производителя, а также высоким уровнем комфорта в условиях городской эксплуатации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как сегодня можно сэкономить при покупке нового авто. Мы перечислили сразу семь способов снизить расходы на приобретение машины в автосалоне.