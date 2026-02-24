В России на 46% рухнуло количество выданных автокредитов

По итогам первого месяца наступившего года количество автокредитов, выданных россиянам, составило 51,8 тыс. Просадка за месяц вылилась в 45,9%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно подсчетам аналитиков, в годовом выражении речь идет о количественном снижении займов на 20,7%, прежде россиянам досталось 65,3 тыс. Значения, зафиксированные в 2026-м, признаны минимальными за последние пару лет.

Если проводить параллель с минувшим декабрем, объем кредитов на покупку автомобиля в нашей стране снизился до 74,9 млрд рублей к январю или на 47,2%. За год показатели стали скромнее на 5,2%, раньше они достигали отметки 79 млрд «целковых».

В январе 2026-го максимум автокредитов население оформило в Москве, получив 3,74 тыс. Следом идет Подмосковье благодаря 3,48 тыс., затем Татарстан за счет 2,6 тыс. В первую пятерку также удалось войти Северной столице и Краснодарскому краю.