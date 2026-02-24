В начале 2026 года мировой авторынок просел на 2%

По итогам начала текущего года в мире нашли своих владельцев 6 629 862 легковых и легких коммерческих авто. За год их продажи снизились на 2%.

Такой статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData. По словам экспертов, успешнее всего вышеупомянутые категории машин продаются в Китае, как и раньше. В январе в дружественной республике удалось пристроить 1 683 195 штук, годовая просадка по реализации составила 13,5%.

В то же время в Соединенных Штатах реализовали 1 091 952 машины, спрос снизился на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Суммарные продажи в странах Западной Европы упали на пару процентов, вылившись в 986 247 штук. В свою очередь, Восточная ушла в минус на 5,1% за счет 283 700 экземпляров. Тем временем в Южной Америке из шоу-румов уехали 225 136 автомобилей или на 0,1% меньше, чем раньше.

Аналитики напомнили, что в список крупнейших мировых авторынков также входят Япония, Канада и Южная Корея.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в январе 2026-го Россия удержалась в топ-5 крупнейших авторынков Европы.