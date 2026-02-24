Названы самые популярные автомобили с полным приводом в России

В прошлом году россияне приобрели более 524 тыс. новых автомобилей, оснащенных системой полного привода. На такие машины пришлось около 40% отечественного авторынка. А бестселлером удалось стать китайскому кроссоверу Geely Monjaro.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», упомянутый среднеразмерный «китаец» разошелся тиражом 37,7 тыс. штук. На второй строчке расположилась LADA Niva Legend, своих владельцев нашли 34,3 тыс. отечественных внедорожников. Тройку лидеров замкнула родственная «Нива» с припиской Travel за счет 34,1 тыс. пристроенных машин. Слегка отстает хорошо известный россиянам Haval Jolion с показателем 33,2 тыс.

Аналитики обратили внимание, что на фоне общего падения нашего рынка на 15,6% полноприводные модели продемонстрировали более устойчивые результаты, поскольку cпрос них снизился на 13%. Более того, некоторые модели даже вышли в плюс. Например, продажи Belgee X70 подскочили в 5,2 раза.

