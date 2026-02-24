Audi оформила в России права на товарный знак E-tron

Соответствующие данные опубликованы в открытой электронной базе вышеупомянутого отечественного ведомства. Согласно документации, заявителем является головной офис марки, а именно — компания «Ауди АГ, Ауто-Унион-Штрассе».
В итоге автостроители из Ингольштадта получили официальное право продавать на российской территории свои автомобили, а также комплектующие к ним и аксессуары. Причем речь идет не только о наземных транспортных средствах, но и об аппаратах, способных перемещаться по воздуху и воде.
Напомним, Audi является дочерней структурой вольфсбургского концерна Volkswagen. Заводы находятся в родной Германии и за ее пределами, в том числе в других государствах Европы, плюс Мексика, Бразилия, Индия и Китай.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что название «бюджетного» кроссовера Mitsubishi зарегистрировали в России.