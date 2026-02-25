Раскрыты российские цены кроссовера Jaecoo J6

В нашей стране у дилеров китайского бренда Jaecoo начали появляться компактные кроссоверы J6. По словам официалов, минимальная цена новинки должна составить 2,5 млн рублей.

Как сообщает «Российская газета», вышеназванную сумму попросят за «шестерку», оснащенную 147-сильным наддувным 1,5-литровым двигателем. Силовому агрегату будет аккомпанировать 6-диапазонный преселектив. Позже россиянам предложат полноприводные модификации, в их случае за движение предстоит отвечать 150-сильному мотору объемом 1,6 л, переключением передач займется 7-ступенчатый «робот».

При длине кузова 4509 мм и ширине 1860 мм высота кузова Jaecoo J6 достигает 1650 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2620 мм. Главным акцентом в салоне считается цифровая приборная панель и 13,2-дюймовый центральный тачскрин «мультимедийки», установленный вертикально.

Отметим, что официальные прайс-листы на J6 для отечественного рынка пока не обнародованы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о презентации компактного кроссовера Jaecoo J6 в России.