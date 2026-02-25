Раскрыты российские цены кроссовера Jaecoo J6

Как сообщает «Российская газета», вышеназванную сумму попросят за «шестерку», оснащенную 147-сильным наддувным 1,5-литровым двигателем. Силовому агрегату будет аккомпанировать 6-диапазонный преселектив. Позже россиянам предложат полноприводные модификации, в их случае за движение предстоит отвечать 150-сильному мотору объемом 1,6 л, переключением передач займется 7-ступенчатый «робот».
При длине кузова 4509 мм и ширине 1860 мм высота кузова Jaecoo J6 достигает 1650 мм. Расстояние между осями вытянуто на 2620 мм. Главным акцентом в салоне считается цифровая приборная панель и 13,2-дюймовый центральный тачскрин «мультимедийки», установленный вертикально.
Отметим, что официальные прайс-листы на J6 для отечественного рынка пока не обнародованы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о презентации компактного кроссовера Jaecoo J6 в России.