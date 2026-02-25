Названы траты россиян на новые машины в начале 2026 года

В январе текущего года жители нашей страны в общей сложности потратили на новые автомобили 281,9 млрд рублей. Если проводить параллель с 2025-м, расходы населения выросли на 2,1%.

Об этом сообщается в совместном исследовании аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг». По словам экспертов, за обозначенный период ощутимее всего — в 2,2 раза — увеличились затраты россиян на легковушки с шильдиками японских брендов. В то же время «китайцы» просели на 26,2%.

В первый месяц 2026-го пошли вверх расходы на покупку премиальных машин. Своих владельцев нашли 9,3 тыс. экземпляров, за них заплатили 79 млрд рублей, речь идет о 23-процентной прибавке за год. Массовые модели, напротив, оказались в минусе. На них ушло 202,9 млрд рублей, было пристроено 71,3 тыс. машин. Просадка по первому параметру вылилась в 4,3%, по второму — в 12,1%.

Граждане страны израсходовали на «японцев» 29 млрд рублей. В «европейцев» вложили 41,9 млрд «целковых», а в «американцев» и «корейцев» — 3,6 и 6,4 млрд. Прибавка составила 59,3%, 50,6% и 38% соответственно. На российские автомобили потрачено 64,1 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.