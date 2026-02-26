Новый габаритный кроссовер Wey засветился на дорожных тестах

Хорошо известный в нашей стране «поднебесный» концерн GWM вывел на испытания крупный гибридный кроссовер своей «дочки» Wey. Возможно, новинка получит индекс V8X или V7X.

Как сообщается в новостном телеграм-канале ресурса «Китайские автомобили», производители решили «вооружить» свой очередной SUV гибридной силовой установкой. В ее состав должен войти двухлитровый бензиновый традиционный ДВС. Ожидается, что компанию ему составит парочка электродвигателей, чья совокупная мощь достигает 534 л.с.

Добавим, что автостроители из КНР предусмотрели два варианта тяговых батарей. Емкость первой составит 53,6 кВт·ч, а потолок второй ограничивается отметкой 77,7 кВт·ч. В основу ляжет свежая архитектура GWM One, ожидается салон с компоновкой на пять и шесть мест.

В модельной ряду трехбуквенной марки новоиспеченный кроссовер должен встать на ступеньку ниже полноразмерноного флагманского Wey V9X, о котором ранее подробно писал портал «АвтоВзгляд».