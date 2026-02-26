В России начались продажи обновленного Haval H3: первый обзор посвежевшего кроссовера

Кроссовер H3 — самая востребованная модель внедорожной линейки Haval Pro. Только в прошлом году дилеры передали покупателям более 16 000 машин. И казалось бы, зачем что-то менять, если спрос и так высокий? Но в «Грейт Волл Мотор Рус» решили не почивать на лаврах, а подготовили к 2026 модельному году комплексное обновление. Причем, как уверяют в компании, многие корректировки — ответ на обратную связь от российских владельцев. А что именно изменилось, рассказывает портал «АвтоВзгляд», побывавший на презентации посвежевшего H3.

Узнаваемый угловатый силуэт H3 никуда не делся — и это хорошо, потому что именно «квадратный» дизайн выделяет эту модель на фоне других бесконечных обтекаемых кроссоверов. Но кое-что всё же изменилось, и главное — сзади.

Когда H3 только появился на нашем рынке, а случилось это в мае 2024-го, немало споров вызвала накладная панель на пятой двери, которую в народе прозвали «рюкзаком». Одним она казалась стильной деталью, другим — инородным элементом. И в 2026-м году от неё избавились.

Ниша для номерного знака переехала с бампера на пятую дверь, задняя часть стала визуально чище и цельнее. Заодно увеличилась площадь стекла — обзорность через салонное зеркало теперь заметно лучше. И наконец-то появился задний дворник с омывателем. Вроде мелочь, но для кроссовера, который позиционируется как автомобиль повышенной проходимости и регулярно выезжает на грунтовки — вещь совершенно необходимая.

Полноприводные версии получили новую решётку радиатора, окрашенную в чёрный цвет. Она перекликается по оттенку и фактуре с бампером и колёсными арками, отчего «морда» выглядит собраннее и агрессивнее. Переднеприводные модификации при этом сохранили прежний «гриль». Да и палитра кузова по-прежнему включает четыре цвета: серый, белый, чёрный и терракотовый.

Интерьер не пережил революции, но получил ряд доработок, которые реально влияют на повседневный комфорт. Рулевое колесо стало крупнее в ободе, на левую спицу переехали кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости — раньше за эти функции отвечал подрулевой рычажок, что менее удобно. Кроме того, появилась новая черная схема обивки салона, доступная как в тканевом, так и в кожаном исполнении.

В противосолнечных козырьках теперь имеется подсветка макияжных зеркал (в комплектациях Premium и Tech Plus), в багажнике — жёсткая полка, которая закрывает содержимое отсека и служит дополнительным ярусом для мелких вещей. Что же касается второго ряда сидений, то его дополнили откидным подлокотником с двумя подстаканниками и третьим подголовником.

Но, пожалуй, самое важное — что полноприводные версии H3 получили модернизированный 1,5-литровый турбомотор. Мощность и крутящий момент остались прежними — 177 л.с. и 270 Нм — но двигатель теперь соответствует экологическому классу Евро-6. Практическая польза для владельца в том, что расход в городе снизился на 0,4 литра до 10,4 л на 100 км, а в смешанном цикле — до 8,2 л на 100 км.

Мотор работает по циклу Миллера, он оснащён непосредственным впрыском и системой регулировки фаз газораспределения. Отдельно представители Haval отмечают сокращённое время прогрева до рабочей температуры — для российских зим аргумент весомый. Коробка передач — прежний 7-ступенчатый «преселектив», полный привод — Torque-On-Demand с муфтой подключения задних колёс.

Переднеприводная версия как и раньше довольствуется 143-сильным мотором с 210 Нм крутящего момента. Здесь без изменений.

В мультимедийную систему интегрировали платформу VK Видео. Можно смотреть ролики прямо на экране автомобиля: синхронизировать историю просмотров со своим аккаунтом или пользоваться сервисом без авторизации. Но в движении, что логично и правильно с точки зрения безопасности, он не работает — только при парковке.

Новое приложение «Смарт Виджет» позволяет настраивать расположение иконок и кнопок быстрого доступа на экране мультимедиа. Экран разделён на зоны, и водитель может компоновать их под себя. Идея не нова, но для H3 это шаг вперёд в персонализации.

Напомню, что ещё с 2025 года кроссовер оснащается платформой «Яндекс Авто» с доступом к «Картам», «Музыке» и «Книгам». А владельцам с активированными сервисами GWM Connection доступно дистанционное голосовое управление через «Яндекс Станцию». Собственная система Great Wall Motor распознаёт около 800 команд и различает водительскую и пассажирскую зоны. При этом обновления ПО приходят «по воздуху».

Фото: АвтоВзгляд

Линейка комплектаций по-прежнему состоит из трёх версий — Elite, Premium и Tech Plus — но структура изменилась. Так, базовая Elite теперь доступна и с передним, и с полным приводом. Причем в первом случае прайс опустился на 50 тысяч рублей. Что это исполнение может предложить? Вместо экокожи — практичная чёрная ткань, но оснащение достойное: шесть подушек безопасности, LED-оптика, двухзонный климат, два экрана по 12,3 дюйма, обогрев сидений, руля и лобового стекла.

Premium привносит экокожу, электропривод багажника, контурную подсветку салона на 64 цвета и беспроводную зарядку. Tech Plus — панорамную крышу, бесконтактное открывание пятой двери, электрорегулировку пассажирского сиденья, аудиосистему с сабвуфером и набор систем активной безопасности с адаптивным круиз-контролем.

Продажи Haval H3 нового модельного года уже стартовали. Цены: от 2 699 000 рублей за Elite, от 2 899 000 за Premium и 3 499 000 за Tech Plus.

Обновление получилось не громким, но содержательным. Китайцы устранили ряд очевидных недочётов и добавили то, что просили потребители. И всё это наверняка позволит кроссоверу H3 укрепить позиции в сегменте, привлекая новых покупателей.