Поставки новых легковых автомобилей в Россию рухнули на 57%

По итогам 2025-го новые легковые машины заняли 96% в общей структуре импорта автотехники в нашу страну. Если проводить параллель с показателями годичной давности, сегмент просел довольно ощутимо, лишившись 57% ранее ввезенных иномарок.

Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» в рамках форума «ForAuto — 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». По словам экспертов, снижение поставок зарубежных автомобилей на российскую территорию затронуло все сегменты отечественного рынка. Так, за минувший год до РФ добрались из-за границы 1,02 млн единиц свежей автотехники. По сравнению с результатами 2024-го импорт просел на 59%.

Но хуже всего обстоит дело с крупнотоннажными грузовиками или HCV. Показатели по ним выглядят совсем плачевно, поскольку речь идет о просадке ни много ни мало на 90%. В свою очередь, в максимально благоприятной ситуации оказались легкие коммерческие автомобили или LCV. Их поставки к нам упали на 38%, но это минимальная отрицательная динамика на общем фоне.