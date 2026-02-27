Каждый пятый россиян мечтает о более экономичном автомобиле

В ближайшие пару лет каждый пятый автовладелец в нашей стране собирается приобрести более экономичную машину. Граждан не устраивает высокая стоимость содержания имеющихся «железных коней».

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования онлайн-платформы «Авто.ру» и страховой компании «Росгосстрах». Если около половины респондентов задумались о смене автомобиля, то 12% отметили, что расходы на свою легковушку не вызывают у них финансовых сложностей.

Большая часть опрошенных тратит деньги на машину умеренно. Например, у 36% уходит от 50 до 99 тыс. рублей за год, еще у 23% верхняя планка не превышает полсотни «целковых». В то же время 22% платят 100-149 тыс. рублей, а каждый пятый выходит за переделы полутора сотен.

Пытаясь превентивно сэкономить на содержании, некоторые наши соотечественники при выборе новой машины в первую очередь делают ставку на практичные параметры. Помимо прайса, 62% ориентируются на надежность, для 54% важен комфорт, а безопасность — для 50%.