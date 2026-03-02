276

Рассекречены цены и комплектации кроссовера Jaecoo J6 для России

Первые экземпляры уже начали привозить к дилерам

Компактный кроссовер Jaecoo J6 обновили специально для отечественного рынка. Поначалу новинка будет доступна в России с моноприводом в трех комплектациях, за движение будет отвечать с 147-сильный турбомотор объемом 1,5 л. Минимальная стоимость составляет 2 290 000 рублей.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Рассекречены цены и комплектации кроссовера Jaecoo J6 для России

При этом, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», нынешние прайсы актуальны только до конца первого весеннего месяца. Базовое исполнение получило название «Актив», старшая модификация «Комфорт» оценивается уже в 2 499 000 рублей, а топовый «Престиж» обойдется в 2 649 000 «целковых».

Изначально можно рассчитывать на LED-оптику, 17-дюймовые колесные диски, четыре «эйрбега» и задние парктроники, а также ассистенты старта на подъёме и спуска с горы. За комфорт в салоне отвечает кондиционер, «мультимедийка» может похвастать 8-дюймовой панелью приборов и центральным тачскрином с диагональю 9 дюймов, имеется зимний пакет.

К преимуществам «Комфорта» относят 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль и обогрев задних сидений. Главный бортовой тачскрин разрастается до 13,2 дюйма. «Максималка» расширяет набор электронных помощников, добавляются камеры кругового обзора и панорамная крыша.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о презентации компактного кроссовера Jaecoo J6 в России.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует