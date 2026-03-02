Рассекречены цены и комплектации кроссовера Jaecoo J6 для России

Компактный кроссовер Jaecoo J6 обновили специально для отечественного рынка. Поначалу новинка будет доступна в России с моноприводом в трех комплектациях, за движение будет отвечать с 147-сильный турбомотор объемом 1,5 л. Минимальная стоимость составляет 2 290 000 рублей.

При этом, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», нынешние прайсы актуальны только до конца первого весеннего месяца. Базовое исполнение получило название «Актив», старшая модификация «Комфорт» оценивается уже в 2 499 000 рублей, а топовый «Престиж» обойдется в 2 649 000 «целковых».

Изначально можно рассчитывать на LED-оптику, 17-дюймовые колесные диски, четыре «эйрбега» и задние парктроники, а также ассистенты старта на подъёме и спуска с горы. За комфорт в салоне отвечает кондиционер, «мультимедийка» может похвастать 8-дюймовой панелью приборов и центральным тачскрином с диагональю 9 дюймов, имеется зимний пакет.

К преимуществам «Комфорта» относят 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль и обогрев задних сидений. Главный бортовой тачскрин разрастается до 13,2 дюйма. «Максималка» расширяет набор электронных помощников, добавляются камеры кругового обзора и панорамная крыша.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал о презентации компактного кроссовера Jaecoo J6 в России.