Бестселлером среди кроссоверов в России снова стал Haval Jolion

За минувшую неделю — с 23 февраля по 1 марта — компактный кроссовер Haval Jolion разошелся в нашей стране тиражом 1231 экземпляр. На второе место съехал Tenet T7, удерживавший пальму первенства меньше месяца.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». По словам экспертов, в случае упомянутой «семерки» новоиспеченного отечественного бренда владельцев нашли 1187 реализованных машин. Еще в первую тройку удалось войти старой доброй LADA Niva Travel: из дилерских шоурумов за обозначенный период уехало 1112 российских внедорожников.

В то же время другие модели паркетников не смогли перешагнуть барьер в тысячу штук, что, прочем, не помешало попасть в топ-5 «нашему» Tenet T4 и белорусскому Belgee X50. Далее в рейтинге популярности выстроились друг за другом Geely Monjaro и Mazda CX-5, Haval F7 и LADA Niva Legend. Последним в списке числится Solaris HC.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские продажи электрокроссовера Umo 5 запустят в апреле.