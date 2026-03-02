Полдюжины брендов в России переписали в феврале цены на новые машины

На протяжении последнего зимнего месяца шесть автобрендов, официально представленных на отечественном рынке, изменили стоимость своих автомобилей. Четыре автостроителя увеличили ценники, а два — снизили.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные ресурса «Цена Авто», на две сотни тысяч рублей подешевели кроссоверы Jaecoo J8, сошедшие с конвейера в 2024-м и 2025-м, а стоимость пикапа Ambertruck стала демократичнее на 9 тыс. рублей.

А вот вся линейка автомобилей Livan за первую половину февраля подорожала на 200 тыс. рублей. В свою очередь, Jetour повысил расценки на кроссоверы T2, выпущенные в прошлом и позапрошлом году. «Двойка» прибавила по сотне тысяч «целковых» в исполнениях Expedition и Discovery.

Что касается других марок, то за Belgee X70 с полным приводом стали просить на 20 тыс. «деревянных» больше. А во второй половине того же месяца выросли цены у восьми моделей Hongqi. Наценка на лифтбэк H6 и кроссоверы HS3, HS5, HS7 составила 60 тыс. рублей. В то же время седан Н5 стал недоступнее на 120 — 300 тыс. рублей, а минивэн HQ9 начал обходится на 250 — 300 тыс. дороже, чем прежде.