Импорт легковушек из ОАЭ в Россию рискует сойти на нет

По итогам прошлого года в нашу страну завезли из ОАЭ 10,5 тыс. легковых автомобилей. Если проводить параллель с 2024-м, поставки увеличились втрое. Однако уже в начале 2026-го импорт по тому же каналу ощутимо снизился. За январь до нас добралось всего 335 ТС и, судя по последним событиям на Ближнем Востоке, уровень ввоза из этой арабской агломерации рискует обрушиться в ноль.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в 2025-м через Эмираты на территорию РФ попало 2,2 тыс. новых машин и 8,3 тыс. подержанных. Но, похоже, даже такого результата в году наступившем не достичь.

Прежде через ОАЭ к нам чаще всего попадали новые автомобили американской марки RAM, на них приходилось 33% от общего объема поставок. Toyota отвоевала 21%, а Mitsubishi — 17%. По «пробежным» моделям две последние марки также лидировали, «Тойота» шла впереди с большим отрывом за счет 51%.

Остается сказать, что наиболее популярными машинами у заказчиков. были Toyota Land Cruiser Prado и Harrier, тройку лидеров замыкал Nissan Note.