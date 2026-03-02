Импорт легковушек из ОАЭ в Россию рискует сойти на нет

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в 2025-м через Эмираты на территорию РФ попало 2,2 тыс. новых машин и 8,3 тыс. подержанных. Но, похоже, даже такого результата в году наступившем не достичь.
Прежде через ОАЭ к нам чаще всего попадали новые автомобили американской марки RAM, на них приходилось 33% от общего объема поставок. Toyota отвоевала 21%, а Mitsubishi — 17%. По «пробежным» моделям две последние марки также лидировали, «Тойота» шла впереди с большим отрывом за счет 51%.
Остается сказать, что наиболее популярными машинами у заказчиков. были Toyota Land Cruiser Prado и Harrier, тройку лидеров замыкал Nissan Note.