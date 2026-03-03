В начале 2026 года продажи новых автомобилей в России упали на 6%

По итогам первых двух месяцев текущего года в нашей стране нашли своих владельцев 182 230 новых автомобилей. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го, продажи просели на полдюжины процентов.

Согласно подсчетам Минпромторга, на фоне общего падения реализаций за тот же период россияне приобрели больше отечественных автомобилей, чем годом раньше. Спрос еа «нашемарки» увеличился на 7%, из шоу-румов уехало 108 тыс. транспортных средств. Тем временем объемы продаж иномарок сжались на 20%, что вылилось в 74,1 тыс. пристроенных авто.

Сегмент электрокаров вышел в плюс на четверть: продано 1,8 тыс. штук. Кстати, доля батарейных моделей с отечественной пропиской достигла 41% вместо прежних 23%.

Легковушки разошлись тиражом 162 419 единиц, их продажи упали только на пару процентов. Но LCV ушли в минус гораздо глубже — на 27%: продать удалось11 497 авто. Падение по грузовикам и автобусам тоже немаленькое — 33 и 25%, реализовано 7107 и 1207 штук соответственно.

