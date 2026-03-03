Впервые опубликованы «шпионские» фото салона обновленного Haval Jolion

В ходе обновления популярный в России компактный кроссовер Haval Jolion должен обзавестись переработанным мотором и посвежевшим интерьером. При этом, похоже, внешность модели останется прежней.

Дореформенный кроссовер признан самой популярной иномаркой в России

«Шпионские» изображения салона обновленного Haval Jolion опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Судя по всему, паркетник обзаведется измененной передней консолью. Центральные дефлекторы обдува теперь установлены выше панели управления климатической системой. Полностью пересмотрена компоновка элементов на разделительном тоннеле, шайба переключения передач уступила место джойстику. Руль стал толще и получил выступы для более удобного хвата.

Напомним, материнский для Haval концерн GWM оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Jolion в начале наступившего года. Если верить документации, к ключевым новшествам относится локализованный 150-сильный турбомотор объемом 1,5 л. У переднеприводной версии степень сжатия увеличилась с 9,3:1 до 11:1, агрегат стал соответствовать нормам Евро-6.

