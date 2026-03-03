В России сертифицировали локализованный кроссовер Jaecoo J8

В нашей стране успешно завершилась процедура сертификации габаритного флагманского кроссовера Jaecoo J8, и теперь его будут собирать на бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге. Не исключено при этом, что локализованная модель обзаведется шильдиком новоиспеченной отечественной марки Jeland.

Об оформлении Одобрения типа транспортного средства на Jeland/Jaecoo J8 местного розлива сообщил телеграм-канал «Автопоток». Документ необходим для легальных продаж и производства автомобилей в России.

Согласно данным паблика, в качестве заявителя указано ООО «АГМ». Речь идет о дочерней структуре отечественного холдинга «АГР», владеющей перезапущенным в Шушарах автозаводом. Прежде он принадлежал американскому концерну GM, сбежавшему из России.

Документация, выданная на упомянутую «восьмерку», касается 120 полноразмерных пятиместных кроссоверов с полным приводом, оснащенных двухлитровым бензиновым мотором с отдачей 249 л.с. В тандеме с силовым агрегатом работает 7-диапазонная роботизированная коробкая передач.

Ранее портал «АвтоВзглад» подробнее расписал особенности Jaecoo J8, опубликовав тест-драйв топовой версии.