В России сертифицировали локализованный кроссовер Jaecoo J8

Об оформлении Одобрения типа транспортного средства на Jeland/Jaecoo J8 местного розлива сообщил телеграм-канал «Автопоток». Документ необходим для легальных продаж и производства автомобилей в России.
Согласно данным паблика, в качестве заявителя указано ООО «АГМ». Речь идет о дочерней структуре отечественного холдинга «АГР», владеющей перезапущенным в Шушарах автозаводом. Прежде он принадлежал американскому концерну GM, сбежавшему из России.
Документация, выданная на упомянутую «восьмерку», касается 120 полноразмерных пятиместных кроссоверов с полным приводом, оснащенных двухлитровым бензиновым мотором с отдачей 249 л.с. В тандеме с силовым агрегатом работает 7-диапазонная роботизированная коробкая передач.
Ранее портал «АвтоВзглад» подробнее расписал особенности Jaecoo J8, опубликовав тест-драйв топовой версии.