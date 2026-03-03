Зарубежные поставки легковых автомобилей в Россию выросли на 35%

Больше всего новых машин приезжает к нам из Китая, а подержанных — из Японии

Такой статистикой поделился в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, поставки новых легковых моделей в России выросли за указанный период на 29%, а моделей с пробегом — на 40%. То есть до нас добрались 20,9 тыс. экземпляров из первой категории и 25,9 тыс. из второй.

Эксперт обратил внимание, что больше всего легковушек младше трех лет прибыли к нам из Китая — 67,2%, за счет показателя 20,5% на втором месте оказалась Киргизия. Чемпионом по импорту подержанных автомобилей на сегодняшний день является Япония, на долю которой пришлось 60,2%. Следующую строчку за счет 21,2% заняла Поднебесная, следом за ней с 7,7% пристроилась Южная Корея.

