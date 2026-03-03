53

Рассекречен салон обновленной Omoda C5 для России

В Сети появились первые фото интерьера кроссовера

К российским дилерам начали приезжать первые компактные кроссоверы Omoda C5, пережившие рестайлинг. Судя по всему, старт продаж новинки уже не за горами. Презентация модели в нашей стране прошла еще в конце прошлого года, но тогда оформление салона оставалось загадкой.

Анатолий Белецкий

Изображение Рассекречен салон обновленной Omoda C5 для России

Фотографии внутреннего убранства обновленной C5 обнародовал ресурс «Китайские автомобили». Выяснилось, что дизайн интерьера во многом унаследован машиной от старшего брата C7, о чем говорят тонкая цифровая приборная панель, двухспицевый руль с усеченными гранями, селектор переключения передач и «парящий» главный тачскрин.

Центральный тоннель обзавелся блоком физических кнопок, парой площадок под смартфоны и таким же количеством подстаканников. Передние сидения получили прострочку оранжевого цвета и достаточно длинные подушки.

На заднем ряду производители установили центральный подголовник и подлокотник, предусмотрены два независимых воздуховода и зарядные порты для гаджетов. Боковые места оборудованы трехуровневым подогревом, а багажник — электроприводом, жесткой шторкой и LED-лампами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности экстерьера и технические характеристики обновленного Omoda C5 для отечественного рынка.

