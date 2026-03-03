Рассекречен салон обновленной Omoda C5 для России

К российским дилерам начали приезжать первые компактные кроссоверы Omoda C5, пережившие рестайлинг. Судя по всему, старт продаж новинки уже не за горами. Презентация модели в нашей стране прошла еще в конце прошлого года, но тогда оформление салона оставалось загадкой.

Фотографии внутреннего убранства обновленной C5 обнародовал ресурс «Китайские автомобили». Выяснилось, что дизайн интерьера во многом унаследован машиной от старшего брата C7, о чем говорят тонкая цифровая приборная панель, двухспицевый руль с усеченными гранями, селектор переключения передач и «парящий» главный тачскрин.

Центральный тоннель обзавелся блоком физических кнопок, парой площадок под смартфоны и таким же количеством подстаканников. Передние сидения получили прострочку оранжевого цвета и достаточно длинные подушки.

На заднем ряду производители установили центральный подголовник и подлокотник, предусмотрены два независимых воздуховода и зарядные порты для гаджетов. Боковые места оборудованы трехуровневым подогревом, а багажник — электроприводом, жесткой шторкой и LED-лампами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности экстерьера и технические характеристики обновленного Omoda C5 для отечественного рынка.