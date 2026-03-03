В России объявлены комплектации и цены внедорожника Rox Adamas

Китайский концерн Rox Motor начнет принимать предварительные заказы на люксовый внедорожник Adamas в России с 4 марта. Для отечественного рынка производители создали особую комплектацию под названием «Большая семья». Новинка оценивается минимум в 10,1 млн рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», россиянам предложат Rox Adamas в трех исполнениях. Базовое получило название «Семейная версия», работающую при -43°С пневмоподвеску на азоте и компоновку салона 2+2+3. Свободный доступ на третий ряд сидений обеспечивается за счет центрального прохода.

С учетом пожеланий российских покупателей на свет появилась версия «Большая семья», оцененная в 10,2 млн рублей. Конфигурация интерьера выполнена по схеме 2+3+2, предусмотрен классический задний диван. Пространство для ног пассажиров третьего ряда увеличено на 8 мм, а высота потолка — на 20 мм. В то же время запас свободного пространства на первом и втором остался таким же, как у модели с индексом 01.

Следующая ступень — «Бизнес-версия» за 10,4 млн «целковых» с шестиместным салоном 2+2+2. Ключевой особенностью считаются отдельные капитанские кресла c оттоманками на втором ряду, на третьем установлен диван, рассчитанный на двух пассажиров. Сиденья раскладываются по принципу нулевой гравитации, имеется встроенный массажер.

При любом раскладе суммарный запас хода новинки рынка доходит до 1226 км за счет обновленного двигателя-генератора от Mitsubishi. Клиренс регулируется в диапазоне от 205 до 285 мм, глубина преодолеваемого брода составляет 770 мм, а угол въезда — 27,5°. Важной «фишкой» производители считают 8,5-литровый встроенный холодильник.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Rox будет выпускать свои внедорожники в России.