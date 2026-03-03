Haval раскрыл российские цены обновленного Jolion

В первом квартале 2026 года в России должны стартовать продажи обновленного компактного кроссовера Haval Jolion. Он обзаведется модернизированным двигателем и более эргономичным салоном, а цены на новинку рынка стартуют с отметки в 2 049 000 рублей.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», после обновления полноприводный Haval Jolion получит переработанную силовую установку. Мощность и объем турбомотора не изменились (150 л.с. и 1,5 л), но тяга выросла до 270 Нм с прежних 230. Кроме того, агрегат перевели на экологический класс Евро-6.

После рестайлинга интерьер кроссовера стал эргономичнее. Приборная панель переработана тотально, нововведения коснулись и материалов, и функциональности. Для мультимедийки производители пересмотрели интерфейс, добавив россыпь дополнительных цифровых возможностей.

Базовая комплектация, которая оснащается передним приводом и «механикой», теперь носит название «Комфорт». Исполнение «Оптимум» с 7-диапазонным преселективом оценивается в 2 449 000 либо 2 599 000 рублей, что зависит от наличия системы 4х4. Следующая ступень «Премиум» по тому же принципу обойдется в 2 649 000 и 2 799 000 «целковых». За топовое исполнение «Техно+» попросят не меньше 2 899 000 «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал первые «шпионские» фото салона обновленного Haval Jolion.