Российский авторынок в феврале подрос на 2,5%

За последний зимний месяц россияне приобрели 80 тыс. новых легковых машин. По сравнению с январем этого года, рынок просел на 0,7%, но в годовом выражении вышел в плюс на 2,5%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК», положительная динамика февраля 2026-го связана с эффектом низкой базы.

Однако, судя по общему результату пары последних месяцев, отечественный рынок все еще пребывает в минусе. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, реализация автомобилей в России просела на 3,9%. То есть за январь-февраль 2026-го своих владельцев в нашей стране нашли 160,6 тыс. новых легковушек.

Напомним, продажи в феврале 2025-го признаны самыми низкими за прошлый год в ежемесячном рейтинге. Тогда автопродовцам удалось пристроить 78 тыс. автомобилей.

