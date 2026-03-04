Названы самые популярные автомобили в России в феврале 2026 года

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, на второй строчке рейтинга впервые оказался кроссовер Tenet T7: своих владельцев нашли 4641 авто. Этот результат слегка выше, чем у Haval Jolion — наиболее востребованной иномарки в России, которая на сей раз приглянулась 4336 россиянам.
Следом идут белорусский паркетник Belgee X50, отечественный внедорожник LADA Niva Travel, кроссовер Tenet T4 и семейство LADA Vesta. У четырех перечисленных моделей довольно близкие объемы продаж, речь идет о диапазоне от 3 до 3,5 тыс. машин, нашедших своих владельцев.
Остается сказать, что в конце первой десятки оказался кроссовер Mazda CX-5, компанию которому составили небезызвестная LADA Niva Legend и «вседорожник» Geely Monjaro.