Названы самые популярные автомобили в России в феврале 2026 года

В конце зимы текущего года самым популярным легковым автомобилем в нашей стране в очередной раз стала LADA Granta. Она не сдала позиций, поскольку разошлась тиражом 7289 экземпляров.

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, на второй строчке рейтинга впервые оказался кроссовер Tenet T7: своих владельцев нашли 4641 авто. Этот результат слегка выше, чем у Haval Jolion — наиболее востребованной иномарки в России, которая на сей раз приглянулась 4336 россиянам.

Следом идут белорусский паркетник Belgee X50, отечественный внедорожник LADA Niva Travel, кроссовер Tenet T4 и семейство LADA Vesta. У четырех перечисленных моделей довольно близкие объемы продаж, речь идет о диапазоне от 3 до 3,5 тыс. машин, нашедших своих владельцев.

Остается сказать, что в конце первой десятки оказался кроссовер Mazda CX-5, компанию которому составили небезызвестная LADA Niva Legend и «вседорожник» Geely Monjaro.