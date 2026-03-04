Новые легковые автомобили в России в среднем подорожали на 12%

За второй месяц наступившего года средневзвешенная стоимость новых легковых машин на отечественном рынке достигла отметки в 3,49 млн рублей. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го, прайс увеличился на 12%.

Подержанные модели то же прибавили в цене

Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин. По его словам, за обозначенный период в нашей стране также успели подрасти средние ценники автомобилей с пробегом.

В годовом выражении эксперты зафиксировали двухпроцентную прибавку к прайс-листам «бэушек». Такая динамика является символической, в целом можно говорить о неплохих показателях, отметил г-н Ярыгин.

Напомним, в СМИ и соцсетях на сегодняшний день довольно активно обсуждаются новые правила начисления утилизационного сбора, вступающие в силу с 1 апреля. По мнению ряда аналитиков, грядущие перемены чреваты очередным удорожанием новых автомобилей, о чем ранее подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».