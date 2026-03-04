Выдача автокредитов в России увеличилась более чем на четверть

В конце зимы 2026 года россияне заняли у банков для покупки автомобилей 106 млрд рублей. Месяц назад эта сумма была скромнее на 9%, однако в годовом выражении цифры выросли на 26%.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные ВТБ. По словам экспертов, российский рынок автокредитования уже два месяца подряда растет и в деньгах, и в количестве сделок. В феврале наши соотечественники оформили 70,2 тыс. автокредитов, январский результат — 64,7 тыс. Средний чек сохранился на уровне 1,5 млн рублей.

Итоги последнего зимнего месяца говорят том, что банки понемногу привыкают к последним регуляторным требованиям. В частности, с начала года при рассмотрении заявки на кредит финансовым организациям необходимо учитывать исключительно официальные доходы потенциальных заемщиков.

Ожидается, что по итогам текущего года отечественный рынок автокредитования вырастет на 5%, и это выльется в 1,8 трлн рублей.