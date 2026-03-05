Эксперт Коган рассказал, что будет с китайцами, когда в РФ вернутся «старые» автобренды

Китайские автомобили перестали восприниматься в нашей стране как экзотика. Производители из КНР ушли от имиджа изготовителей дешевых машин, сделав ставку на технологии и уровень оснащения. К тому же они изменили подход к сборке и сервису. Трансформация не была мгновенной: «поднебесные» компании учились работать на глобальных рынках, изучали спрос и адаптировали стратегии. И сейчас они стали ключевыми поставщиками, заполнив популярные ниши.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров, основатель компании «ВсёИзКитая» Андрей Коган. Он уверен, что если в нашу страну вернутся серьезные конкуренты из Европы, Японии, Кореи и так далее, краха китайского автопрома не случится.

Производители из КНР уже успели проявить себя и обзавелись лояльными клиентами, объясняет эксперт. Потребители привыкли к их дизайну, комплектациям, соотношению цены с качеством. Появление новых марок (или возвращение прежних), скорее, подстегнет конкуренцию. И она пойдет на пользу всему рынку.

Сейчас ситуация во многом держится на дефиците выбора и потребительских ожиданиях. Приход альтернатив заставит всех работать лучше. Например, импортерам придется выстраивать гибкие предложения, комбинируя бренды в портфеле под различные запросы — от бюджетных семейных моделей до премиум-сегмента.

При этом, как подчеркивает Коган, рынок уже не вернется к состоянию десятилетней давности. Тот отпечаток, который наложил Китай, останется, даже если западные марки активизируются. Именно компании из КНР задали новую планку, сделав стандартом обилие электронных ассистентов и продвинутые мультимедиа в базовых версиях. Это стало отправной точкой для всех участников.

— В итоге ставка на Китай стала для нас не временной мерой, а частью новой реальности. И даже если появятся альтернативы — наш авторынок станет не «возвращением к старому», а шагом к следующему этапу развития. Он просто станет богаче, сложнее и интереснее — а это всегда хорошо для людей, которые покупают машины не просто по привычке, а с живым интересом к тому, что они получают в обмен на деньги, — подытожил эксперт.