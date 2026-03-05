Средняя стоимость новой российской легковушки упала ниже 2 млн рублей

В конце зимы средний ценник новой отечественной машины опустился до 1,99 млн рублей. В то же время аналогичный показатель для «китайцев» остался прежним, составив 3,94 млн «целковых».

Статистикой поделились эксперты сервиса «Авто.ру бизнес», результаты соответствующего исследования находятся в распоряжении портала «АвтоВзгляд». По словам аналитиков, в феврале 2026 года объем предложения российских брендов вырос на 7%. Динамика в случае «поднебесных» автостроителей оказалась скромнее, речь идет о прибавке всего лишь в 1%.

Больше других автомобилей в цене потерял российский стретч-седан LADA Aura, лишившись 4%. В итоге средний прайс четырехдверки достиг отметки 2,44 млн рублей. Следом идет кроссовер Zeekr 9X — минус 3%, просадка вылилась в 13,11 млн «деревянных». Тройку лидеров замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max. По процентам он обесценился также, как и упомянутая «девятка», а по деньгам дело дошло до 2,96 млн «целковых».

За обозначенный период автомобили подешевели более чем в 10 российских регионах. Список возглавила Саратовская область благодаря показателю 3,03 млн рублей, затем идут Воронежская и Нижегородская — 2,9 и 2,49 млн.