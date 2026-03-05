«Фотошпионы» выследили в России упрощенный Geely Coolray

В нашей стране засветилась модификация компактного кроссовера Geely Coolray, оснащенная 1,5-литровым «атмосферником». Сертификация таких автомобилей для стран ЕАЭС, куда входит и Россия, стартовала в феврале.

Изображение «Кулрэя», который попался в объектив папарацци в Ярославле неподалеку от дилерского центра бренда, опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Судя по всему, в кадр угодил кроссовер с индексом SX11-A6, для него уже оформлены сертификаты соответствия в дружественной Белоруссии. То есть под капотом располагается 122-сильная бензиновая «четверка», работающая в тандеме с 6-диапазонным «автоматом».

Версия Geely Coolray с атмосферным силовым агрегатом считается упрощенной. Она дебютировала на рынке Китая еще в 2024 году. Паркетник унаследовал дизайн от самой первой вариации модели, его можно узнать по радиаторной решетке с новым логотипом и непривычному оформлению переднего бампера. В задней части исчезли сдвоенные патрубки выхлопной системы, а диагональ главного тасчкрина в салоне сократилась до восьми дюймов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал об упрощенном Geely Coolray. Но с большей долей вероятности к нам приедет одноименный кроссовер, известный в Китае по приписке L Battle.