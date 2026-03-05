Импорт новых легковушек в Россию снизился на 7%

Согласно итогам первых двух месяцев наступившего года, в нашу страну привезли из-за рубежа 44,8 тыс. новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с январем-февралем 2025-го, поставки упали на 7%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за обозначенный период больше 50% иномарок попали к нам по каналам параллельного импорта. В прошлом году на него приходилось 40% машин, а пару лет назад — менее 20%.

Три четверти свежих авто доставили на территорию России прямиком из Китая — 72,9%. К нам добрались 32,7 тыс. экземпляров, хотя поставки просели на 32%. В то же время «последний вдох» перед очередным повышением утильсбора получил транзит через Киргизию. Таким путем в РФ попали 7 тыс. машин, что в четыре раза больше, чем год назад.

Самым популярным брендом в структуре импорта считается Geely благодаря показателю в 7408 авто. Второе место заняла Mazda за счет серьезной плюсовой динамики, вылившейся в 4835 штук. Тройку лидеров замыкает Hongqi.