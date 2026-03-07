Авторынок на паузе: «пробуксовка» зимних автопродаж может закончиться в марте

Российский автомобильный рынок продолжает лихорадить. К внутренним вызовам — повышенному утилизационному сбору, высокой ставке рефинансирования и стремительно растущим ценам — в последние недели прибавились и внешние: нарастающая напряженность на Ближнем Востоке, влияющая не столько на поставки машин в РФ по «серым» схемам, сколько давлением на общее настроение потребителя. Поэтому строить годовые прогнозы в таких условиях — занятие неблагодарное, однако определенные надежды на оживление продаж (по крайней мере — в марте) все же есть.

Статистика первых двух месяцев года не радует. По данным Минпромторга, в январе-феврале в России реализовано 182 230 новых автомобилей возрастом до трех лет — на шесть процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было продано 193 820 машин. Агентство «Автостат», ведущее подсчет по собственной методике, фиксирует схожую картину в легковом сегменте: около 160,6 тысячи проданных машин за два месяца, что почти на четыре процента уступает прошлогоднему результату.

Примечательно, что внутри этого общего спада скрываются разнонаправленные тенденции. Автомобили отечественного производства чувствуют себя заметно увереннее: их продажи за январь-февраль превысили 108 тысяч штук, прибавив семь процентов к показателям годичной давности. Импортные машины, напротив, переживают серьезное сжатие — минус двадцать процентов, до 74,1 тысячи единиц. Очевидно, что новые ставки утилизационного сбора и общее удорожание логистики продолжают перекраивать структуру рынка в пользу локализованной продукции.

Если легковой сегмент просел относительно умеренно — всего на два процента, то коммерческий транспорт переживает куда более болезненное падение. Продажи легких коммерческих автомобилей рухнули на 27%, грузовиков — на 33%, автобусов — на 25%. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что бизнес, зажатый между высокой стоимостью заемных средств и неопределенностью экономической конъюнктуры, откладывает обновление автопарков на неопределенный срок.

Фото avtovzglyad.ru

Февраль, впрочем, дал слабый повод для осторожного оптимизма. За месяц дилеры реализовали 80 027 новых легковых авто — на два с половиной процента больше, чем в феврале прошлого года. Рост скромный, но все-таки рост. Правда, по сравнению с январем текущего года февраль показал микроскопическое, но все же снижение на 0,7%, так что говорить о переломе тренда пока рано.

В рейтинге марок продолжается настоящая вакханалия: одни бренды растут, другие стремительно теряют позиции. АВТОВЗ по-прежнему удерживает около 24% рынка, однако за два месяца его продажи обвалились на 25,8% год к году. Особенно тяжело приходится LADA Vesta, спрос на которую рухнул на 62,5%, а в феврале падение и вовсе составило 63 процента. Продажи Granta, которая остается абсолютным лидером модельного рейтинга и пока недосягаема для конкурентов, тоже снизились в январе-феврале на 29%.

Небольшим утешением для тольяттинцев стал рост интереса к обновленному внедорожнику NivaTrevel (+26%). Чтобы хоть как-то поддержать спрос, завод даже объявил о проведении рекламной акции, победителю которой обещают вернуть полную стоимость купленного автомобиля!

Не лучше обстоят дела и у «Москвича»: за первые два месяца года спрос на продукцию этой марки снизился на 32%. Посмотрим, сумеют ли исправить ситуацию два его новых кроссовера М70 и М90, представленные широкой публике буквально на днях. На этом фоне выделяется успех новоявленного отечественного бренда Tenet, заменившего в России Chery и прочно обосновавшегося на третьем месте в рейтинге марок.

Фото avtovzglyad.ru

Что касается «иностранцев», то реализации компании Haval просели за два месяца лишь на 2,4%, а его модель Jolion, которую можно считать самой востребованной иномаркой на рынке, разошлась тиражом 4336 экземпляров и показала десятипроцентный рост за два месяца. С заметным отрывом от тройки лидеров идут Belgee и Geely, причем Geely Monjaro пока еще удерживается в первой десятке.

Отдельного внимания, в чем сходятся все эксперты, заслуживает феномен Mazda и Toyota, чье присутствие в десятке самых продаваемых марок на первый взгляд кажется необъяснимым. Впрочем, этих проверенных временем «японцев» в таких объемах завозили явно накануне очередного жесточайшего ужесточения правил взимания пресловутого «утиля».

А что касается «Мазды», то ее во все времена популярный в России кроссовер CX-5 с мотором мощностью менее 160 л.с. еще долго будет оставаться в числе очень востребованных даже несмотря на то, что к нам едут SUV китайской сборки.

Ну а в целом, оценивая результаты начала года можно смело говорить о том, что отечественный авторынок, судя по всему, нащупал свой потолок спроса. Средняя цена нового автомобиля сегодня достигла умопомрачительных 3,5 млн. руб., что заставляет покупателей трижды подумать перед визитом к дилеру.

А высокие ставки по автокредитам в тандеме с массовыми банковскими отказами в удовлетворении заявок страждущих дополнительно охлаждают и без того невысокий энтузиазм наших автолюбителей.

Фото avtovzglyad.ru

Короче говоря, многие серьезные игроки рынка признают, что покупательная способность и настроения населения сейчас не на том уровне, чтобы разогнать автопродажи. Тем не менее значительно число участников отрасли считают преждевременным делать далеко идущие выводы по итогам всего двух месяцев. Низкий спрос в январе-феврале — явление в значительной мере сезонное, и традиционное весеннее оживление может скорректировать общую картину.

Март с его ожидаемыми продажами в 90 000-100 000 новых легковушек покажет, способен ли рынок выбраться из колеи, в которую его загнали дорогие кредиты, возросший утильсбор и общая экономическая неопределенность, или же стагнация начала года задаст тон на весь 2026-й.