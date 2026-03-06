«Москвич» официально объявил старт продаж кроссоверов М70 и М90 в России

На отечественном рынке начались продажи сразу двух новейших кроссоверов с шильдиком отечественного бренда «Москвич». Покупателям доступы модели с индексами М70 и М90, которые могут похвастать внушительным списком оборудования, а также широким набором опций безопасности и комфорта.

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», для кроссоверов линейки «М» предоставляется гарантия сроком на три года или 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше. В качестве дополнения водителям предложат постгарантийную техподдержку, она подразумевает ремонт и замену определенных запчастей в течение еще двух лет, но до того момента, как автомобили проедут 150 тыс. км.

Пятиместный М70 относится к С-классу, он доступен всем желающим в комплектациях «Драйв» и «Ультра». С учетом спецпредложений минимальная цена составляет 2 689 000 рублей. За движение отвечают турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, выдающие 150 и 200 л.с. Первый агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», а второй — с 9-диапазонным «автоматом».

Флагманский полноприводный М90 — это уже D-класс. Предусмотрено единственное исполнение «Ультимейт», которое обойдется минимум в 3 855 000 рублей, если брать в расчет акции производителя. Топовый двигатель и соответствующая коробка передач унаследованы от «семидесятки».

Портал «АвтоВзгляд» уже успел провести тест-драйв «Москвич» М70, расписав все его плюсы и минусы. Мы посидели и за рулем М90, и скоро поделимся впечатлениями — следите за дальнейшими публикациями.