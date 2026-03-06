В портах на Ближнем востоке застряли более 10 тысяч авто для российского рынка

Около 10 тысяч автомобилей не могут попасть в Россию через Иран и другие страны Ормузского пролива. При этом продавцы не получают никакой информации о сроках разблокировки портов.

Альтернативных маршрутов доставки у продавцов на данный момент нет

Как сообщает телеграм-канал Mash, из-за происходящих событий портовая инфраструктура в иранском порту в Бендер-Аббасе оказалась практически полностью парализована. Там остается крупная партия японских и корейских автомобилей, предназначавшихся для отечественного рынка, среди которых значительную долю составляют машины Mitsubishi.

В Катаре и Омане сложилась аналогичная ситуация — там на стоянках остаются примерно 100 иномарок. Речь идет о премиальных BMW, Mercedes-Benz, Audi, Infiniti, а также Toyota. Эти машины уже прошли таможенное оформление и ожидали отправки морским путем.

Если поставки затянутся больше, чем на полтора месяца, то продавцам придется возвращать предоплату покупателям. Многие клиенты уже внесли депозиты за машины, а теперь рискуют остаться без автомобилей.