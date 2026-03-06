9

Россиянам раскрыли цены обновленного кроссовера Omoda C5

SUV будет доступен в трех комплектациях

Китайский концерн Omoda, являющийся дочерней структурой автогиганта Chery, объявил официальные цены компактного кроссовера C5, пережившего рестайлинг. Прайс-лист актуален для модификаций исключительно с передним приводом и безальтернативным мотором. Сроки начала продаж продолжают оставаться загадкой.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», минимальный ценник обновленного Omoda C5 составляет 2 349 000 рублей. В такую сумму дилеры оценили базовое исполнение под названием «Актив». Следующая ступень «Драйв» обойдется уже в 2 499 000 целковых, а за топовую версию «Стиль» придется выложить 2 649 000 «деревянных».

За движение предстоит отвечать 147-сильной наддувной бензиновой «четверке» объемом 1,5 л, работающей в тандеме с 6-диапазонной роботизированной коробкой передач. У дореформенной машины в паре с упомянутым мотором сменой ступеней занимается еще и вариатор, но он должен уйти в прошлое.

Кстати, «пятерка» без фейслифта может похвастать 150-сильным 1,6-литровым двигателем, 7-диапазонным преселективом и системой 4х4. Цены стартуют от отметки 2 279 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что для отечественного рынка рассекретили салон Omoda C5 после обновления.

